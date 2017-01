Les manifestations du g9+

organisé par : Supélec Numérique avec Centrale Numérique

Intervenants :

Nicolas VAYATIS (ECP95)

Directeur du CMLA et professeur des universités au département de mathématiques de l’ENS Cachan. Il y anime un groupe de recherche dans le domaine de l’apprentissage statistique et du traitement de données massives qui s’implique dans des projets interdisciplinaires aux interfaces. Ses principaux thèmes de recherche sont la théorie de l’apprentissage, la modélisation prédictive et l’inférence à partir des données issues de graphes réels. Nicolas Vayatis est co-auteur d’environ 80 publications dans des revues et des conférences internationales et Action Editor pour la revue Journal of Machine Learning Research. Il est également responsable de la formation de master M2 MVA (MAthématiques-Vision-Apprentissage).