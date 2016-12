Rencontre Annuelle 2017 - Travail 4.0 ou la révolution numérique de l'emploi

programme

Quel que soit l’espace-temps, le monde du travail a toujours été bouleversé par l’apparition de nouvelles technologies qui n’avaient pour objectif premier que d’accroitre l’efficacité dans les tâches, et le pouvoir sur la nature et les hommes. Mais jusqu’à présent les transformations technologiques se faisaient sur des temps suffisamment longs pour pouvoir les intégrer culturellement, économiquement et socialement.

Avec la révolution numérique qui s’exerce actuellement, la transformation est globale. Culturelle et sociétale, économique et sociale. Et le rythme de cette révolution ne cesse de s’accélérer : il ne s’agit plus de résister mais d’accompagner ce changement, de comprendre « en courant ». Les entreprises doivent revoir leur organisation en fonction de modèles d’affaire en mutation. Cela change leur Métier (leur raison d’être), mais aussi leurs métiers (les salariés). Cela change les relations entre acteurs de l’entreprise, les modes de travail évoluent vers le collaboratif et de nouveaux métiers apparaissent et viennent s’insérer dans des organisations en transformation.

Cette conférence annuelle va donc s’intéresser aux conséquences macro-économiques, sociétales et sociales de l’impact des nouvelles technologies qui portent la révolution numérique.

Si vous êtes intéressé pour être partenaire de cette manifestation merci d'envoyer un email à Bruno Dumont