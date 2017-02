Les grands enjeux de l'audiovisuel à l'ère du numérique : du bocal à l'océan - Dîner-débat avec Nicolas Curien

intervenants

Nicolas Curien, X70, ingénieur des Mines, membre de l'Académie des technologies, est aussi professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers. Il a partagé sa carrière entre l'enseignement et la recherche (CNAM, Polytechnique, ENSAE, ENST) et diverses responsabilités en matière d'analyse économique et de régulation sectorielle (direction générale des télécommunications, ministère de La Défense, ARCEP, CSA). Il est aussi l'auteur de plusieurs livres, rapports et articles que vous pouvez découvrir dans son CV détaillé, disponible sur son site http://www.ncurien.fr/.