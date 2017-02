Congrès Big Data Paris en partenariat avec l'Institut G9+

programme

Pour cette 6ème édition placée sous le signe du Machine Learning et de l’Intelligence Artificielle combinés au Big Data, le congrès Big Data Paris vous dévoile les temps forts d’un programme d’exception :

· 150 figures emblématiques de la data intelligence internationale sont attendues à la tribune : TV5 MONDE, HAVAS, UBER, GROUPE RENAULT, AXA, PMU, NETFLIX, NATIXIS, TRAINLINE… Consultez la liste des speakers du Congrès

· 170 fleurons de l’intelligence algorithmique se sont donné rendez-vous pour participer à la construction du futur de la data driven economy : SAP, ALTARES, ADVANCED SCHEMA, QLIK, MARKLOGIC, TALEND, SAS, AMAZON WEB SERVICES… Consultez la liste des exposants

Venez rencontrer lors du plus grand sommet en Europe autour du Big Data…

· 170 Exposants français et internationaux viendront dévoiler leur savoir-faire et solutions au travers d’une exposition d’envergure au Palais des Congrès.

· L’ensemble des fournisseurs du marché français à retrouver sur l’exposition. Préparez votre visite dès à présent !

· Plus de 12 500 professionnels de la donnée et décideurs stratégiques se sont déjà donné rendez-vous pour le congrès : une occasion unique d’échanger avec les leaders et les nouveaux challengers du Big Data et de rencontrer les partenaires de vos projets.

· Des parcours experts : Anticipez les dernières avancées technologiques de l’écosystème Big Data autour d’ateliers dédiés.

· Le village Start-up : venez rencontrer les pépites de la scène tech française sur un espace dédié à l’innovation et aux technologies de rupture.

· Le lab AI : partez à la découverte de 15 acteurs les plus pointus autour de l’intelligence artificielle pour un parcours immersif inédit.

· Le trophée de l’innovation : Les entreprises et startups du monde entier sont invitées à dévoiler aux membres de ce jury d’exception leurs projets Big Data les plus innovants et performants !